Турция - Грузия 3:1 видео голов и обзор матча Евро-2024

Во вторник, 18 июня, сборная Турции встречалась с национальной командой Грузии.

В середине первого тайма турки открыли счет благодаря шикарному голу Мюлдюра, который ударом с лету отправил мяч под перекладину.

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Грузины через несколько минут сравняли счет - Микаутадзе завершил атаку своей команды, забив с линии вратарской в ближний угол.

Во втором тайме футболист Турции Гюлер забил феноменальный гол, отправив мяч в девятку с дальней дистанции.

Финальную точку поставил Актюркоглу, который поразил пустые ворота.

Видео голов и обзор матча Турция - Грузия:

Турция - Грузия 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 - Микаутадзе, 32

Турция: Гюнок, Мюлдюр, Бардакджи, Акайдин, Челик, Айхан (Демирал, 79), Кадыоглу, Актюркоглу, Чалханоглу, Кекчю, Гюлер (Языджи, 79), Йылмаз, Йылдыз.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия (Зивзивадзе, 85), Двали, Цитаишвили (Лочошвили, 74), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 73), Меквабишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Предупреждения: Бардакджи (35), Кверквелия (56), Чалханоглу (90).

Напомним, хавбек Румынии, который забил Украине, стал первым игроком чемпионата Саудовской Аравии, забившим на Евро.

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