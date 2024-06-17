"Лучший в карьере": Станчу оценил свой гол в ворота Украины
Лидер сборной Румынии помог команде добыть победу на старте Евро-2024.
Полузащитник сборной Румынии Николаэ Станчу прокомментировал победу над Украиной (3:0) на Евро-2024.
По словам футболиста, он забил самый лучший гол в карьере.
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"Я знаю себя и своих товарищей по команде, поэтому скажу точно: мы не будем бурно праздновать эту победу. Сейчас мы думаем только о матче с Бельгией.
Это лучший гол в карьере. Матчи за сборную – все для меня. Забить на Евро и победить в таком стиле… Просто невероятно".
Отметим, что Санчу был признан лучшим игроком матча.
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Источник: УЕФА