Станчу - лучший игрок матча Румыния - Украина
Автор победного гола получил индивидуальную награду.
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины проиграла команде Румынии (0:3).
Лучшим игроком встречи признан полузащитник румынской команды Николаэ Станчу.
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Футболист записал гол на свое имя, открыв счет на 29-й минуте.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.
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