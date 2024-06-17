Станчу - лучший игрок матча Румыния - Украина

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины проиграла команде Румынии (0:3).

Лучшим игроком встречи признан полузащитник румынской команды Николаэ Станчу.

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Футболист записал гол на свое имя, открыв счет на 29-й минуте.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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