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Станчу - лучший игрок матча Румыния - Украина

Автор победного гола получил индивидуальную награду.
Сегодня, 19:44
Николаэ Станчу / Getty Images
Николаэ Станчу / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины проиграла команде Румынии (0:3).

Лучшим игроком встречи признан полузащитник румынской команды Николаэ Станчу.

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Футболист записал гол на свое имя, открыв счет на 29-й минуте.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024
Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

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