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Хавбек Румынии стал первым игроком чемпионата Саудовской Аравии, забившим на Евро

Николае Станчу опередил Криштиану Роналду и нескольких других представителей лиги.
Сегодня, 10:35
Николае Станчу / Getty Images
Николае Станчу / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа Евро-2024 Украина позорно проиграла Румынии.

Первый из голов в матче забил хавбек коллектива Эдварда Йорденеску Николае Станчу, который играет за саудовский Дамак.

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Станчу стал первым игроком из чемпионата Саудовской Аравии, который отметился голом на чемпионате Европы, опередив Криштиану Роналду, Нголо Канте и других представителей лиги на этом турнире.

Стоит отметить, что именно Николае стал лучшим игроком матча Румыния - Украина по версии УЕФА.

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