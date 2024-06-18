Хавбек Румынии стал первым игроком чемпионата Саудовской Аравии, забившим на Евро

Николае Станчу опередил Криштиану Роналду и нескольких других представителей лиги.

В рамках первого тура группового этапа Евро-2024 Украина позорно проиграла Румынии.

Первый из голов в матче забил хавбек коллектива Эдварда Йорденеску Николае Станчу, который играет за саудовский Дамак.

Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Словакия – возрастная команда с "украинцем"

Станчу стал первым игроком из чемпионата Саудовской Аравии, который отметился голом на чемпионате Европы, опередив Криштиану Роналду, Нголо Канте и других представителей лиги на этом турнире.

Стоит отметить, что именно Николае стал лучшим игроком матча Румыния - Украина по версии УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!