Соперники Украины на Евро-2024: Словакия – возрастная команда с "украинцем"

Во втором туре группового этапа финальной стадии чемпионата Европы 2024 года сборная Украины сыграет со сборной Словакии в Дюссельдорфе на Меркур Шпиль-Арене.

Матч состоится 21 июня 2024, начало в 16:00 по киевскому времени. ISPORT рассказывает о втором сопернике нашей команды.

Словакия

Рейтинг ФИФА: 48

Тренер: Франческо Кальцона

Результат на Евро-2020: вылет на стадии группового этапа

Лучший результат в истории Евро: победа в 1976 году (в составе Чехословакии); 1/8 финала в 2016 году (самостоятельно)

Всего участвовали: 5 раз

На групповых этапах: 2 победы, 1 ничья, 3 поражения

Против Украины: 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения

В рамках квалификации Словакия оказалась в группе, где был явный фаворит (Португалия) и все остальные. Сценарий оправдался - португальцы выиграли все матчи, не пропустив ни одного гола.

А вот словацкая сборная вела борьбу с Люксембургом за статус второй лучшей. Заработав 22 очка и допустив всего два поражения (оба в играх с Португалией), команда Франческо Кальцоны со второго места напрямую вышла на Евро-2024.

Сборная Словакии / Источник: Getty Images

Сильные и слабые стороны

Летом 2022 года Федерация футбола Словакии приняла решение заменить Штефана Тарковича иностранным специалистом, которым оказался Франческо Кальцона.

Назначение было спорным, ведь до этого у итальянца было ровно ноль опыта самостоятельной работы. Однако его кандидатуру посоветовала национальная легенда Марек Хамшик - он был знаком с тренером со времен Наполи, где Кальцона работал ассистентом Маурицио Сарри.

Стоит отметить, что риск оправдал себя: под руководством Кальцоны выступления сборной Словакии заиграли новыми красками. Наставник дал игрокам такую необходимую уверенность в собственных силах, что сказалось как на стиле игры, так и на результатах.

Франческо Кальцона / Источник: Getty Images

Кальцона постарался реализовать высокоскоростную прессинговую игру вместо классического "автобуса", который использовался ранее. Теперь команда играет совсем по-другому, фулбекам не то, что разрешается, а рекомендуется активно подключаться к атакам.

Однако это же в связке с другой проблемой является главной слабостью команды. Крайние защитники временами слишком увлекаются игрой в атаке, из-за чего страдает оборона, которая далеко не молодая.

Средний возраст стартового состава во время отборочной кампании приближался к 30 годам - это была самая возрастная из всех команд. Так что можно только представить, что будут делать Михаил Мудрик и Виктор Цыганков с далеко не самыми быстрыми Петером Пекариком (37 лет), Миланом Шкриньяром (29 лет), Норбертом Дьембером (31 год) и Верноном Де Марко (31 год).

Главная звезда и лидер

После того, как Марек Хамшик завершил карьеру, сборной Словакии не хватает яркой личности.

Да, у нее есть звезды мирового уровня в лице Милана Шкриньяра и Станислава Лоботки, но до легенды Наполи им все же далеко.

Логично, что лидером сборной является ее капитан. В данном случае этот статус отошел Шкриньяру. Центрбек хорошо сложен физически, агрессивен, но также очень важен для построения атак Словакии.

Однако первый сезон в ПСЖ прошел явно не так, как он рассчитывал, ведь он так и не смог стать железным игроком основного состава.

Милан Шкриньяр / Источник: Getty Images

Три года назад участие Лоботки на Евро-2020 критиковалось фанатами, так как футболист был явно не в форме. Однако сейчас ситуация перевернулась. Он стал любимчиком болельщиков и главной звездой центра поля словацкой команды.

В сезоне-2022/23 он сыграл огромную роль в том, что Наполи выиграл чемпионат Италии. Он так же хорош в перехватах мяча, как и в создании моментов, помогая Словакии ломать оборонительные линии соперника.

На кого еще обратить внимание?

Давид Ганцко - 26-летний центрбек Фейеноорда провел отличные два сезона в Нидерландах, став важной частью как клуба, так и сборной Словакии.

Он входит в число лучших защитников Эредивизи, где он помог роттердамскому клубу стать чемпионом. В сборной его обычно используют в качестве левого защитника, где он оказывает большое влияние на команду.

Томаш Суслов - интересно, что игрок ранее подвергался критике со стороны Кальцоны. Но, видимо, он это учел и теперь даже претендует на место в стартовом составе.

Томаш провел хороший год в Вероне. Его технические способности и непредсказуемость при владении мячом делают его интересным выбором для атаки сборной Словакии.

Примечательно, что для Суслова матч против сборной Украины будет очень особенным, так как семья по отцовской линии проживает на территории Украины.

Томаш Суслов / Источник: Getty Images

Лео Сауэр - 18-летний вингер обещает стать будущей звездой словацкой сборной. Не сыграв ни минуты в высшем дивизионе Словакии, он перешел из МСК Жилина в Фейеноорд в возрасте 16 лет и быстро ворвался в первую команду нидерландцев, хотя в основном он выходил на замену.

Кальцона подарил юному футболисту дебют за сборную в прошлом году, когда Лео было 17 лет, что сделало его самым молодым игроком в истории Словакии (побив рекорд Марека Хамшика).

Трансферное сравнение

Словакия может похвастаться некоторыми звездами, однако они уже не молоды, а потому и их стоимость не так высока, как в случае с украинскими футболистами.

Суммарно сборная Словакии оценивается в 156,4 миллиона евро. Самым дорогим игроком словацкой команды считается Ганцко, которого Transfermarkt оценивает в 35 миллионов.

Затем идут Шкриньяр (30 миллионов) и Лоботка (28 миллионов). Все остальные оценены в 7 миллионов и ниже.

История матчей против Украины

Национальные сборные встречались друг с другом восемь раз. На официальном уровне команды провели четыре встречи. В рамках отбора на ЧЕ-2016 словаки выиграли матч в Киеве (1:0), а во второй игре была зафиксирована ничья (0:0).

Последние матчи прошли на групповом этапе Лиги наций: "желто-синие" забрали первую игру (1:0), а во второй Словакия воспользовалась тем, что этот поединок Украина проводила вторым составом (4:1).

20.11.2002 Словакия - Украина 1:1

28.04.2004 Украина - Словакия 1:1

10.02.2009 Словакия - Украина 2:3

2:3 08.09.2014 Украина - Словакия 0:1

0:1 08.09.2014 Словакия - Украина 0:0

10.11.2017 Украина - Словакия 2:1

- Словакия 2:1 09.09.2018 Украина - Словакия 1:0

- Словакия 1:0 16.11.2018 Словакия - Украина 4:1

Что нужно знать о матче Словакия – Украина

Поединок состоится 21 июня

Начало встречи в 16:00 по Киеву

Онлайн-трансляция матча на MEGOGO и Суспільному

фаворит – сборная Украины

На ISPORT также можно ознакомиться с календарем и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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