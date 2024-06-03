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Словакия - Украина: онлайн трансляция матча Евро-2024 21.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка группового этапа чемпионата Европы.
Сегодня, 14:30
Словакия - Украина: онлайн-трансляция матча / Getty Images
Словакия - Украина: онлайн-трансляция матча / Getty Images

В пятницу, 21 июня, сборная Украины проведет свой второй матч на групповом этапе Евро-2024 в Германии.

Соперником подопечных Сергея Реброва во втором туре в квартете Е станет Словакия.

Поединок состоится в Дюссельдорфе на Дюссельдорф Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия - Украина

Трансляция матча будет доступна в этой новости 21 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 16:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Сборные Словакии и Украины в своей истории провели между собой восемь матчей, и на данный момент небольшое преимущество в личных встречах на стороне "сине-желтых". Украинцы одержали три победы, словаки праздновали успех в двух поединках, а еще три игры завершились вничью.

Напомним, что соперниками Словакии и Украины в группе Е чемпионата Европы также являются Бельгия и Румыния.

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