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Капитан Реала согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Начо Фернандес впервые в карьере покинет родную команду.
Сегодня, 20:02
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Карьера Начо Фернандеса в Реале подошла к своему концу.

Как сообщает Marca, 34-летний защитник согласовал контракт с саудовским Аль-Кадсия. Соглашение между сторонами рассчитано на два года. Там футболист будет получать примерно 10 миллионов евро в год.

Примечательно, что команду тренирует легенда "бланкос" Мичел, который отдал королевскому клубу 14 лет своей профессиональной карьеры, будучи при этом его воспитанником.

Напомним, что Начо также является воспитанником Реала, в котором испанец провел всю свою карьеру.

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На его счету 16 голов и 10 ассистов в 364 матчах за "сливочных", с которыми он также выиграл множество трофеев.

Ранее стало известно, что форвард Реала готов как остаться в команде, так и продолжить карьеру в другом месте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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