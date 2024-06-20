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Форвард Реала назвал неожиданного претендента на Золотой мяч

Хоселу считает, что Карвахаль заслужил главную награду.
Сегодня, 13:47
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Нападающий Реала Хоселу заявил, что главным претендентом на Золотой мяч должен быть Дани Карвахаль.

Правый защитник мадридского клуба в прошлом сезоне провел 42 матча, в которых забил семь голов и сделал пять ассистов, включая победный гол в финале ЛЧ.

"Я говорю об этом уже десять дней. Не думаю, что люди ценят все, что он делает. Карвахаль – лучший правый защитник в истории. Даже Кафу, которого раньше считали таковым, недавно сказал об этом в интервью.

Понятно, что его футболки продаются не так часто, как у Винисиуса, Беллингема или Крооса, но он единственный игрок, который был в старте во всех шести финалах Лиги чемпионов за «Реал», он второй по количеству титулов в Реале и может стать первым. Он лучший игрок финала Лиги чемпионов.

Не думаю, что есть кто-то более достойный Золотого мяча", - цитирует Хоселу AS.

Ранее также сооббщалось, что клубы Ла Лиги хотят запретить подписывать детей младше 15 лет.

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