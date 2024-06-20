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Футбол

"Торговля детьми": клубы Ла Лиги выступили за запрет покупки игроков до 15 лет

Эта проблема стала слишком обострилась в последние годы.
Сегодня, 07:50
Ла Лига / Getty Images
Ла Лига / Getty Images

Испанские клубы решили запретить покупку игроков до 15 лет, пишет AS.

Напомним, что согласно правилам ФИФА, агенты не могут подписывать контракты с игроками, не достигшими 16 лет. Однако в последние годы в Испании агенты все чаще стараются искать новых суперзвезд среди детей 10-15 лет.

Потому на ежегодном собрании клубов по итогам сезона был вынесен вопрос о запрете на подписание игроков младше 15 лет.

Согласно опубликованной информации, ряд агентов ппродолжают работу в возрастной группе 10-15 лет, они берут на себя роли семейных консультантов и постоянно работают с детьми и их родителями.

Ла Лига, как таковая, не имеет полномочий для принятия подобных решений, однако клубы готовы взаимодействовать между собой, чтобы создать и внедрить необходимую правовую базу.

"Действующие правила устарели. Если не будет реального, эффективного и ежедневного мониторинга этой системы, всегда будут исключения, которые помогут найти способ обойти правила и получить желаемое. Мы должны добиться того, чтобы процессы контроля были действительно эффективными", – заявил руководитель спортивных проектов Ла Лиги Хуан Флорит .

Ранее, напомним, игрок сборной Германии стал вторым самым молодым футболистом Евро, забившим в двух матчах подряд.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига

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