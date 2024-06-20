"Торговля детьми": клубы Ла Лиги выступили за запрет покупки игроков до 15 лет
Испанские клубы решили запретить покупку игроков до 15 лет, пишет AS.
Напомним, что согласно правилам ФИФА, агенты не могут подписывать контракты с игроками, не достигшими 16 лет. Однако в последние годы в Испании агенты все чаще стараются искать новых суперзвезд среди детей 10-15 лет.
Потому на ежегодном собрании клубов по итогам сезона был вынесен вопрос о запрете на подписание игроков младше 15 лет.
Согласно опубликованной информации, ряд агентов ппродолжают работу в возрастной группе 10-15 лет, они берут на себя роли семейных консультантов и постоянно работают с детьми и их родителями.
Ла Лига, как таковая, не имеет полномочий для принятия подобных решений, однако клубы готовы взаимодействовать между собой, чтобы создать и внедрить необходимую правовую базу.
"Действующие правила устарели. Если не будет реального, эффективного и ежедневного мониторинга этой системы, всегда будут исключения, которые помогут найти способ обойти правила и получить желаемое. Мы должны добиться того, чтобы процессы контроля были действительно эффективными", – заявил руководитель спортивных проектов Ла Лиги Хуан Флорит .
Ранее, напомним, игрок сборной Германии стал вторым самым молодым футболистом Евро, забившим в двух матчах подряд.
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