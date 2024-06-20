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Форвард Реала высказался о своем будущем в клубе

Испанец готов к любым раскладам.
Сегодня, 15:52
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

Форвард Реала Хоселу высказался о своем будущем в клубе.

"Правда в том, что сейчас сложный период. На днях я сказал в интервью, что у Реала есть время до 30 июня, чтобы принять решение.

В сборной ты огражден от всего этого, но в конце концов ты берешь трубку... Но я не могу ничего сказать, потому что даже я не знаю".

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"Не то чтобы я сомневался, это зависит не только от меня. Это зависит и от других людей. Клуб подписал двух нападающих и будет планировать сезон исходя из этого.

Надеюсь, эту ситуацию удастся разрешить", – сказал Хоселу в интервью AS.

В минувшем сезоне на счету 34-летнего испанца 10 голов и 2 ассиста в 34 матчах Ла Лиги.

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