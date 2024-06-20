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"Напряжение и поддержка": Рэтклифф рассказал, почему не уволил тен Хага

Результаты команды - не его вина.
Сегодня, 14:59
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф объяснил, почему клуб оставил Эрика тен Хага.

Напомним, сейчас даже ходят слухи, что манкунианцы могут предложить главному тренеру новый контракт.

Рэтклифф заявил, что после тщательного анализа руководство пришло к выводу, что результаты команды - это не вина главного тренера.

"Основная проблема Манчестер Юнайтед не в тренере. Это спортивный клуб – он должен быть конкурентным, в нем должно быть определенная напряжение, но также и поддержка, потому что мы имеем дело с относительно молодыми игроками. Исторически здесь не было такой обстановки", - приводит слова Рэтклиффа BNN Bloomberg.

Ранее также сообщалось, что МЮ не хочет выкупать Олисе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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