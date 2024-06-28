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Победитель Лиги Европы подписал одноклубника Миколенко

Бен Годфри стал игроком Аталанты.
Вчера, 22:56
Бен Годфри / Getty Images
Бен Годфри / Getty Images

Итальянская Аталанта усилила линию защиты неожиданным подписанием.

Как сообщает пресс-служба клуба, в стан "богини" перешел Бен Годфри из Эвертона. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

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Детали личного контракта английского центрального защитника, который также порой играет на правом фланге защиты, остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Бен провел лишь 16 матчей во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы эвертон аталанта Бен Годфри

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