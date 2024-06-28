Победитель Лиги Европы подписал одноклубника Миколенко

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Бен Годфри стал игроком Аталанты.
Итальянская Аталанта усилила линию защиты неожиданным подписанием.
Как сообщает пресс-служба клуба, в стан "богини" перешел Бен Годфри из Эвертона. Сумма трансфера составила 10 млн евро.
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Детали личного контракта английского центрального защитника, который также порой играет на правом фланге защиты, остаются неизвестными.
В прошлом сезоне Бен провел лишь 16 матчей во всех турнирах.
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