Победитель Лиги Европы подписал одноклубника Миколенко

Итальянская Аталанта усилила линию защиты неожиданным подписанием.

Как сообщает пресс-служба клуба, в стан "богини" перешел Бен Годфри из Эвертона. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

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Детали личного контракта английского центрального защитника, который также порой играет на правом фланге защиты, остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Бен провел лишь 16 матчей во всех турнирах.

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