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Ювентус объявил о подписании лидера Астон Виллы

Луис пополнил ряды туринского клуба.
Сегодня, 17:25
Дуглас Луис / avfc.co.uk
Дуглас Луис / avfc.co.uk

Ювентус подписал центрального полузащитника Астон Виллы Дугласа Луиса. От этом клуб объявил в соцсетях.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Трансфер обошелся в 50 миллионов евро, выплачиваемых за четыре года, плюс 1,5 миллиона евро дополнительных расходов.

Также Астон Вилла получит нападающего Сэма Айлинга и полузащитника Энцо Барренечеа вместе с 28 миллионами евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус подпишет очередного сына легенды футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Астон Вилла

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