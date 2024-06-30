Ювентус объявил о подписании лидера Астон Виллы

Ювентус подписал центрального полузащитника Астон Виллы Дугласа Луиса. От этом клуб объявил в соцсетях.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Трансфер обошелся в 50 миллионов евро, выплачиваемых за четыре года, плюс 1,5 миллиона евро дополнительных расходов.

Также Астон Вилла получит нападающего Сэма Айлинга и полузащитника Энцо Барренечеа вместе с 28 миллионами евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус подпишет очередного сына легенды футбола.

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