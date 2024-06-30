Ювентус объявил о подписании лидера Астон Виллы
Луис пополнил ряды туринского клуба.
Ювентус подписал центрального полузащитника Астон Виллы Дугласа Луиса. От этом клуб объявил в соцсетях.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Трансфер обошелся в 50 миллионов евро, выплачиваемых за четыре года, плюс 1,5 миллиона евро дополнительных расходов.
🗣🤳 Ciao Bianconeri! Sono @dgoficial, un saluto speciale per voi! pic.twitter.com/4c6C9BzPNB— JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2024
Также Астон Вилла получит нападающего Сэма Айлинга и полузащитника Энцо Барренечеа вместе с 28 миллионами евро.
Ранее сообщалось, что Ювентус подпишет очередного сына легенды футбола.
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