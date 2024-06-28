Ювентус подпишет очередного сына легенды футбола

Тюрам находится в шаге от смены клуба.

Ювентус планирует подписать Кефрена Тюрама на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Продажа Мойзе Кина в Фиорентину ускоряет этот процесс. Ницца запрашивает 20 миллионов евро, и туринцы готовы предложить сумму в виде 15+5 или 16+4 миллионов с бонусами.

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Напомним, контракт Тюрама с Ниццей истекает следующим летом.

В прошлом сезоне французский футболист забил один гол и отдал один ассист в 29 матчах Лиги 1.

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