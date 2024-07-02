В Ла Лиге появится новая система определения офсайда
Испанский чемпионат объявил об инновациях с нового сезона.
В Ла Лиге с нового сезона, который начнется 15 августа, внедрят полуавтоматическую систему определения офсайда.
В Сегунде эта система появится в сезоне-2025/26. Решение утвердила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).
🏳️ OFICIAL | Habrá fuera de juego semiautomático en LaLiga 2024/25.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 2, 2024
👉 También se permitirá un sexto cambio por conmoción cerebral. pic.twitter.com/CRDDsz2E7o
Также в Ла Лиге введут дополнительную замену при травме головы у игрока.
При этом, система автоматического определения взятия ворот все еще будет отсутствовать.
Ранее клубы Ла Лиги выступили за запрет покупки игроков до 15 лет.
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