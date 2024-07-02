iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Ла Лиге появится новая система определения офсайда

Испанский чемпионат объявил об инновациях с нового сезона.
Вчера, 23:50
Ла Лига / Getty Images
Ла Лига / Getty Images

В Ла Лиге с нового сезона, который начнется 15 августа, внедрят полуавтоматическую систему определения офсайда.

В Сегунде эта система появится в сезоне-2025/26. Решение утвердила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Также в Ла Лиге введут дополнительную замену при травме головы у игрока.

При этом, система автоматического определения взятия ворот все еще будет отсутствовать.

Ранее клубы Ла Лиги выступили за запрет покупки игроков до 15 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: офсайд Ла Лига

Статьи по теме

Определился последний новичок Ла Лиги следующего сезона Определился последний новичок Ла Лиги следующего сезона
"Торговля детьми": клубы Ла Лиги выступили за запрет покупки игроков до 15 лет "Торговля детьми": клубы Ла Лиги выступили за запрет покупки игроков до 15 лет
Испанский чемпионат введет одно из новых правил Евро-2024 Испанский чемпионат введет одно из новых правил Евро-2024
Артем Довбик: видео всех голов в Ла Лиге Артем Довбик: видео всех голов в Ла Лиге
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202400:54
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Европа00:51
Середняк АПЛ объявил о подписании "Нового Кафу", обойдя Реал и Челси
Формула 100:41
Сайнс: Нетерпеливые команды Ф1 не заставят меня принять решение о будущем
Европа00:25
"Готовится к переходу в WWE": Фанаты в шоке от невероятной физической формы Озила
НБА00:21
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Орландо продлил двоих игроков, Мо Бамба присоединился к Клипперс
Евро-202400:07
Определились все четвертьфиналисты Евро-2024
Евро-202400:04
Евро-2024: Нидерланды разгромили Румынию, Турция одолела Австрию
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Турция удержала победу над Австрией и стала последним участником 1/4 финала Евро-2024
Европа23:50
В Ла Лиге появится новая система определения офсайда
Европа23:34
Милан пытается договориться о трансфере защитника Тоттенхэма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK