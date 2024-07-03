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Бенфика Трубина собирается вернуть своего звездного воспитанника

"Орлы" хотят подписать Жоау Феликса за сумму более чем в десять раз меньше той, за которую его продали в Атлетико.
Сегодня, 20:59
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Лиссабонская Бенфика нацелилась на достаточно громкий трансфер этим летом.

Как сообщает издание Sport.es, "орлы" хотят вернуть в свой состав португальца Жоау Феликса, который сейчас принадлежит Атлетико.

Сумма потенциального перехода может составить всего 15 млн евро в то время, как к мадридцам Феликс переходил за 127,2 млн евро

Стоит отметить, что в прошлом сезоне нападающий выступал в аренде за Барселону, наиграв во всех турнирах 44 матча, где забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

Также интересно, что за дублирующий состав Бенфики сейчас выступает младший брат Жоау 20-летний Уго Феликс.

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