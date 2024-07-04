Манчестер Юнайтед готов рассмотреть предложения по Рэшфорду

К тому же, манкунианцы определились с суммой, которую они хотят получить за своего воспитанника.

Карьера Маркуса Рэшфорда в Манчестер Юнайтед в ближайшее время может подойти к своему заверешнию.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun, этим летом "красные дьяволы" готовы рассмотреть предложения по 26-летнему вингеру.

По информации источника, будущее игрока связано с главным тренером - из-за не лучших отношений с Эриком тен Хагом, который продлил свое пребывание на Олд Траффорд, Рэшфорд может быть вынужден уйти.

Сообщается, что клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов фунтов. Однако манкунианцы вполне могут принять и предложение в 60 миллионов, учитывая провальный прошедший сезон в исполнении Рэшфорда.

Напомним, что после подписания нового контракта с клубом прошлым летом Маркус Рэшфорд записал на свой счет 8 голов и 5 результативных передач в 43 матчах сезона-2023/24.

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