Марсель предложил контракт вингеру Манчестер Юнайтед

Марсель ведет переговоры с Мэйсоном Гринвудом о контракте до 2029 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед получит 50% от суммы перепродажи игрока.

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Клубы уже договорились, теперь Марсель обсуждает детали с самим футболистом.

В минувшем сезоне на счету Гринвуда 14 набранных очков по системе гол+пас в рамках Ла Лиги.

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