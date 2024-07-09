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Марсель предложил контракт вингеру Манчестер Юнайтед

Гринвуд крайне близок к смене команды.
Вчера, 22:50
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Марсель ведет переговоры с Мэйсоном Гринвудом о контракте до 2029 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед получит 50% от суммы перепродажи игрока.

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Клубы уже договорились, теперь Марсель обсуждает детали с самим футболистом.

В минувшем сезоне на счету Гринвуда 14 набранных очков по системе гол+пас в рамках Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

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