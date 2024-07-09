iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанаты Марселя выступили против трансфера Гринвуда

Люди не хотят видеть в клубе игрока, обвиняемого в домашнем насилии.
Сегодня, 17:58
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Болельщики Марселя выступили против покупки клубом Мэйсона Гринвуда, пишет RMC Sport.

Напомним, что сканадбльный вингер интересует Роберто де Дзерби, который хотел бы поработать с игроком.

Более того, по некоторым данным, клубы уже договорились о трансфера игрока за приблизительно 30 млн евро плюс различные бонусы, включая процент с перепродажи.

Однако фанаты французского клуба не хотят видеть в команде игрока, который обвинялся в домашнем насилии. В Интернете запустили хэштег #GreenwoodNotWelcome - Гринвуду здесь не рады.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед сделал предложение по игроку Лилля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Марсель сделал предложение по вингеру Манчестер Юнайтед Марсель сделал предложение по вингеру Манчестер Юнайтед
Игрок-изгой МЮ стал лучшим футболистом сезона в Хетафе Игрок-изгой МЮ стал лучшим футболистом сезона в Хетафе
Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед
Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания сыграет с Францией в полуфинале
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Определилась дата презентации Мбаппе в Реале
Европа20:49
Английский гранд сделал предложение по одноклубнику Миколенко
Европа20:20
Ювентус может перехватить трансферную цель Манчестер Юнайтед
Европа19:54
Лидер Манчестер Сити пожаловался на плотный график матчей
Лига Чемпионов19:43
Лига чемпионов стартовала - первый гол на счету команды экс-капитана Александрии
Европа19:19
Новый форвард Интера прилетел в Италию для подписания контракта
Евро-202418:56
Беллингем обвинял его в договорных матчах: назначен судья на полуфинал Нидерланды - Англия
Европа18:51
Фиорентина объявила о подписании форварда Ювентуса
Формула 118:43
Хюлькенберг: Хаас в борьбе за то, чтобы быть пятой командой по скорости
Европа18:20
Новичок АПЛ подписал защитника молодежной сборной Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK