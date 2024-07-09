Фанаты Марселя выступили против трансфера Гринвуда

Люди не хотят видеть в клубе игрока, обвиняемого в домашнем насилии.

Болельщики Марселя выступили против покупки клубом Мэйсона Гринвуда, пишет RMC Sport.

Напомним, что сканадбльный вингер интересует Роберто де Дзерби, который хотел бы поработать с игроком.

Более того, по некоторым данным, клубы уже договорились о трансфера игрока за приблизительно 30 млн евро плюс различные бонусы, включая процент с перепродажи.

Однако фанаты французского клуба не хотят видеть в команде игрока, который обвинялся в домашнем насилии. В Интернете запустили хэштег #GreenwoodNotWelcome - Гринвуду здесь не рады.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед сделал предложение по игроку Лилля.

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