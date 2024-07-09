Лилль принял предложение Манчестер Юнайтед по Йоро

Защитник все еще хочет перебраться в Реал.

Манчестер Юнайтед сделал официальное предложение по защитнику Лилля Лени Йоро, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, манкунианцы предложили 50 млн евро, и их предложение было принято.

При этом сам Йоро хочет выступать за Реал, который пока не торопиться делать предложение. В Мадриде уверены, что игрок достанется им и даже готовы подождать следующего лета, чтобы забрать его бесплатно.

При этом Лилль хочет убедить Йоро принять предложение МЮ, так как оно очень выгодно для клуба. Если Йоро откажется, руководство Манчестер Юнайтед будет искать другую цель.

Ранее также сообщалось, что ранее Эвертон отклонил предложение по Брэйтуэйту.

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