Манчестер Юнайтед ведет переговоры с ветераном команды о новом контракте

Джонни Эванс может остаться в стане манкунианцев.

Манчестер Юнайтед может продлить контракт с ветераном команды.

Как сообщает журналист Самюэль Лекхерст, манкунианцы продолжают вести переговоры с 35-летним центрбеком Джонни Эвансом касаемо продления контракта

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Условия возможного соглашения с североирландцем такие, как длина контракта и зарплата игрока остаются неизвестными

Эванс является воспитанником МЮ и играл за них с 2006 по 2015 год, а затем вернулся в клуб в прошлом году.

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