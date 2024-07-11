Милан намерен усилить линию обороны бывшим защитником Барселоны

Эмерсон может продолжить карьеру в Италии.

Милан пытается подписать правого защитника Тоттенхема Эмерсона Рояла. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы пока не сошлись в цене. Лондонцы хотят больше 20 миллионов евро, а итальянский коллектив предлагает меньше 15 млн.

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Ожидается, что следующее предложение Милана будет ближе к требованиям "шпор". 25-летний бразилец уже согласовал пятилетний личный контракт с "россонери".

В прошлом сезоне на счету Эмерсона один гол в 22-х матчах АПЛ.

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