Милан намерен усилить линию обороны бывшим защитником Барселоны
Эмерсон может продолжить карьеру в Италии.
Милан пытается подписать правого защитника Тоттенхема Эмерсона Рояла. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Клубы пока не сошлись в цене. Лондонцы хотят больше 20 миллионов евро, а итальянский коллектив предлагает меньше 15 млн.
Читай также: Ибрагимович подтвердил, что Милан вышел из гонки за Зиркзе
Ожидается, что следующее предложение Милана будет ближе к требованиям "шпор". 25-летний бразилец уже согласовал пятилетний личный контракт с "россонери".
В прошлом сезоне на счету Эмерсона один гол в 22-х матчах АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!