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Милан намерен усилить линию обороны бывшим защитником Барселоны

Эмерсон может продолжить карьеру в Италии.
Сегодня, 11:53
Эмерсон / Getty Images
Эмерсон / Getty Images

Милан пытается подписать правого защитника Тоттенхема Эмерсона Рояла. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы пока не сошлись в цене. Лондонцы хотят больше 20 миллионов евро, а итальянский коллектив предлагает меньше 15 млн.

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Ожидается, что следующее предложение Милана будет ближе к требованиям "шпор". 25-летний бразилец уже согласовал пятилетний личный контракт с "россонери".

В прошлом сезоне на счету Эмерсона один гол в 22-х матчах АПЛ.

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