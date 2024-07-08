Ибрагимович подтвердил, что Милан вышел из гонки за Зиркзе
"Россонери" сосредоточаться на другом варианте.
Советник Милана Златан Ибрагимович подтвердил, что Милан выходит из гонки за Джошуа Зиркзе.
Об этом легендарный экс-форвард сообщил в ходе первой пресс-конференции Паулу Фонсеки.
Напомним, что Милан и МЮ готовы были активировать опцию выкупа Зиркзе за 40 млн евро. "Россонери" также успели согласовать с форвардом контракт, однаок проблемой стали отступные агента.
Очевидно, сторонам так и не удалось договориться, и Милан вышел из переговоров.
Также Ибрагимович заявил, что клуб уже рассматривает альтернативный вариант, который согласован с новым менеджером.
Ранее также сообщалось, что Зиркзе станет первым из семи трансферов Манчестер Юнайтед.
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