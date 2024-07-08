Ибрагимович подтвердил, что Милан вышел из гонки за Зиркзе

Советник Милана Златан Ибрагимович подтвердил, что Милан выходит из гонки за Джошуа Зиркзе.

Об этом легендарный экс-форвард сообщил в ходе первой пресс-конференции Паулу Фонсеки.

Напомним, что Милан и МЮ готовы были активировать опцию выкупа Зиркзе за 40 млн евро. "Россонери" также успели согласовать с форвардом контракт, однаок проблемой стали отступные агента.

Очевидно, сторонам так и не удалось договориться, и Милан вышел из переговоров.

Также Ибрагимович заявил, что клуб уже рассматривает альтернативный вариант, который согласован с новым менеджером.

Ранее также сообщалось, что Зиркзе станет первым из семи трансферов Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!