Легенда Манчестер Юнайтед стал помощником Эрика тен Хага
Также к тренерскому штабу присоединился Рене Хаке.
Манчестер Юнайтед объявил о подписаних в тренерский штаб.
Новыми помощниками Эрика тен Хага стали Рене Хаке и Рууд ван Нистелрой. Контракт с обоими подписан до 2026 года.
Ван Нистелрой находился без работы после ухода с поста главного тренера ПСВ весной 2023 года. Теперь он стал ассистентом тен Хага.
А Хаке же, в свою очередь, тренировал Гоу Ахэд Иглс прежде, чем принять предложение Манчестер Юнайтед.
Ранее также МЮ согласовал трансфер форварда сборной Нидерландов.
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