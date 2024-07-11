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Легенда Манчестер Юнайтед стал помощником Эрика тен Хага

Также к тренерскому штабу присоединился Рене Хаке.
Сегодня, 18:55
Рене Хаке и Рууд ван Нистелрой / manutd.com
Рене Хаке и Рууд ван Нистелрой / manutd.com

Манчестер Юнайтед объявил о подписаних в тренерский штаб.

Новыми помощниками Эрика тен Хага стали Рене Хаке и Рууд ван Нистелрой. Контракт с обоими подписан до 2026 года.

Ван Нистелрой находился без работы после ухода с поста главного тренера ПСВ весной 2023 года. Теперь он стал ассистентом тен Хага.

А Хаке же, в свою очередь, тренировал Гоу Ахэд Иглс прежде, чем принять предложение Манчестер Юнайтед.

Ранее также МЮ согласовал трансфер форварда сборной Нидерландов.

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