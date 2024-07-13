Наставник сборной Испании: Ямаль и Уильямс обладают большой зрелостью, которая несвойственна их возрасту
Луис де ла Фуэнте уверен в лидерах своей атаки.
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о Ламине Ямале и Нико Уильямсе.
По словам специалиста. оба молодых игрока не по годам зрелые, поэтому, готовы играть в финале.
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"Ямаль и Уильямс испытывают большое наслаждение и зрелость, несвойственную их возрасту. Их хорошо сопровождают и направляют более опытные игроки".
Команда, группа, которую мы имеем, - это то, что делает нас сильнее", - сказал де ла Фуэнте.
Напомним, матч Англия - Испания состоится завтра, 14 июля, в 22:00
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