Наставник сборной Испании: Ямаль и Уильямс обладают большой зрелостью, которая несвойственна их возрасту

Луис де ла Фуэнте уверен в лидерах своей атаки.

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о Ламине Ямале и Нико Уильямсе.

По словам специалиста. оба молодых игрока не по годам зрелые, поэтому, готовы играть в финале.

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"Ямаль и Уильямс испытывают большое наслаждение и зрелость, несвойственную их возрасту. Их хорошо сопровождают и направляют более опытные игроки".

Команда, группа, которую мы имеем, - это то, что делает нас сильнее", - сказал де ла Фуэнте.

Напомним, матч Англия - Испания состоится завтра, 14 июля, в 22:00

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