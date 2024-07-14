Защитник Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в испанском клубе

Камбвала находится в шаге от смены команды.

Защитник Манчестер Юнайтед Вилли Камбвала перейдет в Вильярреал. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист прошел медосмотр, и клубы уже договорились о переходе за 10 миллионов евро с бонусами.

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МЮ сохранит право на обратный выкуп и процент от следующей продажи игрока.

Напомним, Камбвала, который присоединился к МЮ из Сошо в 2020 году, сыграл 10 матчей за первую команду без результативных действий.

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