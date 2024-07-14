iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Ман Юнайтед: Присоединиться к такому клубу - привилегия

Джошуа Зиркзе поделился мыслями о переходе к манкунианцам.
Сегодня, 20:14
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Джошуа Зиркзее / Getty Images

Новый форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе высказался о переходе в стан манкунианцев

По словам нидерландского нападающего, для него является привилегией присоединиться к английскому топ-клубу.

"Я игрок, который всегда посвящал все победе; я готов к следующему вызову - выйти на новый уровень в своей карьере и выиграть больше трофеев.

Присоединиться к такому культовому клубу - это привилегия. Сейчас я должен взять небольшой перерыв после выступления за сборную, но после возвращения готов сразу помочь клубу", - сказал Зиркзе.

Отметим, что 24-летний Джошуа в прошлом сезоне играл за Болонью, забив 11 голов и отдав 5 ассистов в 34 матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед презентовал полуфиналиста Евро в качестве новичка Манчестер Юнайтед презентовал полуфиналиста Евро в качестве новичка
Защитник Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в испанском клубе Защитник Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в испанском клубе
Новичок Серии А хочет подписать экс-форварда МЮ Новичок Серии А хочет подписать экс-форварда МЮ
Легенда Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за то, что бросил семью Легенда Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за то, что бросил семью
Помочь журналистам

Видео

Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место
Уругвай благодаря Суаресу вырвал у Канады бронзу Копа Америка: обзор матча за третье место

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания и Англия определят чемпиона
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры21:24
Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми
Европа21:21
Замена Довбику? Жирона может подписать форварда из Серии А
Евро-202421:10
Шоу с тремя центрбеками: состав сборной Англии на финал Евро-2024 против сборной Испании
Европа20:59
Игрок сборной Испании сравнил Ямаля с соперником по финалу Евро
Европа20:50
Sold Out: Реал продал все билеты на презентацию Мбаппе
НБА20:38
Тренер сборной США - о покушении на Трампа: Это был очень деморализующий день для нашей страны
Евро-202420:22
Все сильнейшие на своих местах: состав сборной Испании на финал Евро-2024 против сборной Англии
Украина20:20
Шахтер обыграл на сборах Ризерспор
Европа20:14
Новичок Ман Юнайтед: Присоединиться к такому клубу - привилегия
Украина20:10
Шахтер разгромил турецкий клуб в рамках товарищеского матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK