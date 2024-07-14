Новичок Ман Юнайтед: Присоединиться к такому клубу - привилегия

Новый форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе высказался о переходе в стан манкунианцев

По словам нидерландского нападающего, для него является привилегией присоединиться к английскому топ-клубу.

"Я игрок, который всегда посвящал все победе; я готов к следующему вызову - выйти на новый уровень в своей карьере и выиграть больше трофеев.

Присоединиться к такому культовому клубу - это привилегия. Сейчас я должен взять небольшой перерыв после выступления за сборную, но после возвращения готов сразу помочь клубу", - сказал Зиркзе.

Отметим, что 24-летний Джошуа в прошлом сезоне играл за Болонью, забив 11 голов и отдав 5 ассистов в 34 матчах Серии А.

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