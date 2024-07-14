Новичок Ман Юнайтед: Присоединиться к такому клубу - привилегия
Джошуа Зиркзе поделился мыслями о переходе к манкунианцам.
Новый форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе высказался о переходе в стан манкунианцев
По словам нидерландского нападающего, для него является привилегией присоединиться к английскому топ-клубу.
"Я игрок, который всегда посвящал все победе; я готов к следующему вызову - выйти на новый уровень в своей карьере и выиграть больше трофеев.
Присоединиться к такому культовому клубу - это привилегия. Сейчас я должен взять небольшой перерыв после выступления за сборную, но после возвращения готов сразу помочь клубу", - сказал Зиркзе.
Отметим, что 24-летний Джошуа в прошлом сезоне играл за Болонью, забив 11 голов и отдав 5 ассистов в 34 матчах Серии А.
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