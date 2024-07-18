Экс-чемпион Италии заинтересовался приобретением игрока сборной Украины

Клубы пока что не могут договориться о трансфере Виталия Миколенко.

Наполи запросил информацию у Эвертона относительно Виталия Миколенко, сообщает Area Napoli.

По информации источника, неаполитанцы поддерживали контакт с "ирисками" по поводу Миколенко во время переговоров сторон по Йесперу Линдстрему, которым интересуется английский клуб.

Украинский защитник давно находится под наблюдением главного скаута Наполи Маурицио Микели, который рекомендовал его бывшему футбольному директору клуба Кристиано Джунтоли.

Новый тренер Наполи Антонио Конте также хорошо знает игрока, поскольку хотел подписать его, когда он возглавлял миланский Интер.

Эвертон, со своей стороны, "не очень склонен" продавать Миколенко и намерен сохранить его этим летом. Тем не менее, итальянцы попытаются убедить англичан отпустить 26-летнего левого защитника.

Ранее стало известно, что Виталий Миколенко пропустит предсезонный сбор Эвертона, который пройдет в Ирландии.

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