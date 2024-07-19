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Челси хочет заменить Галлахера экс-хавбеком МЮ

Андреас Перейра попал на радары лондонцев.
Сегодня, 00:59
Андреас Перейра / Getty Images
Андреас Перейра / Getty Images

Лондонский Челси заинтересован в услугах хавбека Фулхэма, пишет Globo.

Руководство "синих" убеждено, что Андреас Перейра должен стать отличной заменой Конору Галлахеру.

В клубе надеются выручить за полузащитника не менее 50 млн евро, из которых 25-30 млн пойдут на трансфер Перейры.

Бразилец готов покинуть Фулхем, но ситуацию усложняет тот факт, что хавбеком также интересуется Монако. Потому Челси уже провел переговоры с представителями игрока.

Отметим, что в прошлом сезоне Перейра провел 44 матча, в которых отличился тремя голами и девятью ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 25 млн евро. 

Любопытно, что всего два года назад бразилец перешел из МЮ в Фулхэм всего за 9 млн евро. 

Ранее также Манчестер Юнайтед презентовал нового защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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