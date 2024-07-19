Манчестер Юнайтед намерен продать ряд футболистов

И даже Антони может покинуть клуб.

Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по целому ряду футболистов, пишет ESPN.

Напомним, ранее клуб потратил около 100 млн евро на Джошуа Зиркзе и Лени Йоро, а сейчас идт переговоры по Мануэлю Угарте.

Однако на следующие трансферы нужны деньги, который Юнайтед планирует заработать с продаж.

В список исходящих трансферов попали Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей, Аарон ан-Биссака и Кристиан Эриксен.

Каземиро также может покинуть клуб, если поступит достойное предложение. А вот с Антони ситуация немного иная. В клубе недовольны игрой бразильца, но не готовы его отпускать. Потому клуб рассмотрит арендные соглашения, которые будут покрывать зарплату игрока.

Ранее также сообщалось, что экс-хавбек МЮ может оказаться Челси.

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