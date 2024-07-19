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Тен Хаг: Когда мы пришли в клуб, МЮ не выигрывал трофеев в течение шести лет

Специалист объяснил неудачи клуба проблемами с составом.
Сегодня, 15:56
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг объяснил проблему клуба плохим подобром футболистов.

Специалист заявил, что ранее клуб ничего не выигрывал, так как были проблемы с игроками, а не тренерами, и сейчас эту проблему пытаются решить.

"В прошлом сезоне у нас были постоянные травмы игроков на одних и тех же позициях, все – среди игроков обороны. В какой-то момент у нас почти не осталось защитников.

Когда мы пришли в клуб, Манчестер Юнайтед не выигрывал трофеев в течение шести лет.

И так произошло не потому, что у них не было хороших тренеров. Это говорит о составе и качестве футболистов. Я это понимал. У нас были футболисты с долгосрочными контрактами.

Мы находились и все еще находимся в этом процессе строительства команды. Если сравнить наш состав с другими ведущими клубами АПЛ, то, безусловно, мы немного уступаем в плане глубины состава.

Именно поэтому нам было так трудно справиться с этими травмами", - цитирует тен Хага ESPN.

Ранее также сообщалось, кого планирует продать МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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