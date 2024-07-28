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Защитник Жироны: Если бы я что-то решал, то посоветовал бы Довбику оставаться

Давид Лопес не хочет, чтобы украинец куда-то уходил.
Сегодня, 11:41
Артем Довбик и Давид Лопес / Getty Images
Артем Довбик и Давид Лопес / Getty Images

Центрбек испанской Жироны Давид Лопес поделился мыслями о вероятном уходе Артема Довбыка.

По словам Лопеса, он хотел бы, чтобы Артем остался в стане коллектива Мичела.

"Это немного странная ситуация, потому что мы не знаем, чем это закончится, но самое главное, что он спокоен.

Если бы это зависело от меня, я бы сказал ему остаться. Сейчас он один из нас, но что бы он ни решил, это всегда будет его дом", - сказал защитник.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома уверена, что в ближайшие дни подпишет Довбика.

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