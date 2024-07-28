"Это огромный клуб, в котором работают семьи": Игрок МЮ раскритиковал Рэтклиффа за массовые увольнения

Защитник Манчестер Юнайтед Джонни Эванс остался недоволен последними действиями новых владельцев клуба.

Напомним, сэр Джим Рэтклифф анонсировал большие сокращения в клубе, по примерным оценкам это может коснуться более 200 сотрудников.

Эванс заявил, что Манчестер Юнайтед для многих - это больше, чем просто клуб, здесь работают целыми семьями и даже поколениями.

"Как человеку, который был в клубе долгое время, мне было трудно видеть, что многие люди находятся под угрозой потери работы в последние пару недель.

Одна из особенностей работы в таком клубе, как Манчестер Юнайтед, заключается в том, что вы полностью отдаетесь делу, и это касается всех и всегда. У нас огромный штат сотрудников, но я думаю, что такова культура клуба.

Это такой огромный клуб, в котором работают семьи. Моя жена работала в клубе, мой брат был в клубе, мой отец был в клубе. Поэтому всегда было такое чувство, что люди отдают все, что у них есть клубу, и это их огромная заслуга. Просто потому, что они очень любят это место. В этом всегда была прелесть клуба – у нас всегда была эта связь с персоналом.

Из этого строилась культура, и это огромный плюс для клуба. Мы хотим поддерживать это как можно дольше", - приводит слова Эванса The Guardian.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед проиграл Арсеналу в товарищеском матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!