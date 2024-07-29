"Должны быть осторожными": Тренер Эвертона сообщил, как проходит восстановление Миколенко

Главный тренер Эвертона Шон Дайч поделился информацией о восстановлении после травм ряда игроков команды, включая украинского защитника Виталия Миколенко.

Наставник "ирисок" точных сроков возвращения в строй пока не называет.

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"Мы знаем, что нам не хватает нашей основной группы. Нам нужна помощь на трансферном рынке и мы собираемся это делать.

Тарковски приходит в себя, и это хорошо. С Гуйе мы должны быть осторожными, но он также выздоравливает, как и Миколенко.

Деле Алли близок к возвращению, но у него еще есть определенные проблемы с готовностью", - приводит слова Дайча официальный сайт Эвертона.

Ранее Эвертон Миколенко объявил о подписании игрока сборной Дании.

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