Эвертон Миколенко объявил о подписании игрока сборной Дании

Мерсисайдский Эвертон усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба «ирисок», в команду перебрался хавбек сборной Дании Йеспер Линдстрём. Переход оформлен на правах аренды с возможным правом выкупа за 22 млн евро.

Права на Линдстрема принадлежат итальянскому Наполи, а до перехода в стан партенопейцев он играл за Айнтрахт.

В своем последнем клубе 24-летний Йеспер не сумел закрепиться, наиграв лишь 22 матча в Серии А без результативных действий.

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