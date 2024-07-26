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Эвертон Миколенко объявил о подписании игрока сборной Дании

Йеспер Линдстрём стал игроком «ирисок».
Сегодня, 18:41
Йеспер Линдстрем / evertonfc.com
Йеспер Линдстрем / evertonfc.com

Мерсисайдский Эвертон усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба «ирисок», в команду перебрался хавбек сборной Дании Йеспер Линдстрём. Переход оформлен на правах аренды с возможным правом выкупа за 22 млн евро.

Права на Линдстрема принадлежат итальянскому Наполи, а до перехода в стан партенопейцев он играл за Айнтрахт.

В своем последнем клубе 24-летний Йеспер не сумел закрепиться, наиграв лишь 22 матча в Серии А без результативных действий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Йеспер Линдстрем

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