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Милан объявил о приобретении защитника сборной Сербии

Страхинья Павлович присоединился к "дьяволам" Паулу Фонсеки.
Сегодня, 19:58
Страхинья Павлович / ФК Милан
Страхинья Павлович / ФК Милан

Милан на своем официальном сайте объявил об очередном летнем приобретении, которым стал Страхинья Павлович.

Итальянский клуб договорился с РБ Зальцубург о трансфере 23-летнего центрбека сборной Сербии за 18 миллионов евро.

Футболист подписал с "россонери" четырехлетний контракт (до лета 2028 года) с опцией продления на год. В новой команде серб будет выступать под 31-м номером.

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Страхинья Павлович начал свою карьеру в молодежной команде Партизана. За свою карьеру защитник успел поиграть за Монако, Серкль Брюгге, Базель и РБ Зальцбург.

В составе австрийского клуба футболист провел два года, за которые он успел сыграть в 71 матче, в которых отметился шестью голами и шестью ассистами. По итогам сезоне-2022/23 он стал чемпионом Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан РБ Зальцбург сборная Сербии

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