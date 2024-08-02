Тен Хаг рассказал, когда вернется к тренировкам Маласия

Защитник сможет сыграть уже через два месяца.

Главный тренер Манчестер Юнайтед рассказал, что Тайрелл Маласия близок к возвращению.

Напомним, защитник пропустил весь прошлый сезон из-за травмы колена, успев провести за новый клуб всего 39 матча в сезоне-2022/23.

Тен Хаг рассказал, что Маласия вполне может вернуться на футбольное поле примерно через два месяца.

"Сейчас Маласия в хорошей форме, но его здесь нет, потому что я взял только тех игроков, которые могли играть или быть доступны для командных тренировок.

Он не так уж и далек, и сейчас находится в состоянии прогресса. В относительно короткие сроки Тайрелл снова сможет вернуться к командным тренировкам, а затем и к выступлениям. Я думаю, это будет возможно через два месяца", - цитирует тен Хага 90Min.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед потерял еще двоих игроков.

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