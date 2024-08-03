Милан – первый клуб Европы, который ввел политику защиты футболисток на время беременности
Милан на своем официальном сайте представил политику по защите материнства футболисток и персонала.
"Россонери" стали первым клубом в европейском футболе, который будет гарантировать автоматическое продление контрактов футболисткам в случае беременности в течение сезона, когда истекает срок их контракта.
Итальянский коллектив также обеспечит уход за детьми во время спортивных мероприятий и покроет транспортные расходы, включая перелет и проживание, для ребенка игрока и одного спутника.
"Мы с гордостью представляем столь важный проект, который еще раз демонстрирует внимание Милана к вопросам, волнующим всех людей в семье "россонери", - заявил генеральный директор клуба Джорджо Фурлани.
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"Мы хотим, чтобы этот новый шаг стал дальнейшей мотивацией для роста и развития всего клуба, став образцом для подражания на национальном и международном уровне, помогая сделать мир футбола средой, в которой каждый может свободно принимать важные личные решения".
Напомним, что несколькими днями ранее Милан объявил о приобретении центрального защитника сборной Сербии из австрийского чемпионата.
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