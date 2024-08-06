Итальянский топ-клуб планирует подписать экс-игрока Шахтера

Давид Нерес может перебраться в Наполи.

Итальянский Наполи продолжает искать варианты усиления своего состава в преддверии нового сезона Серии А.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "партенопейцы" могут приобрести вингера Бенфики Давида Нереса. "Орлы" установили ценник в размере 25 млн евро.

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Коллектив Антонио Конте ведет активную работу над соглашением, однако, пока неизвестно, договорились ли они об условиях контракта с игроком.

Отметим, что в 2022 году перед началом полномасштабного вторжения Нерес стал игроком Шахтера, но не сыграв за "горняков" ни одного матча перешел затем как раз в Бенфику.

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