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Наполи определился с потенциальной заменой Осимхену

Антонио Конте может воссоединиться со своим экс-подопечным.
Вчера, 23:37
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Итальянский Наполи определился с потенциальной заменой Виктору Осимхену, которого сватают в ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "партенопейцы" уже успели согласовать контракт с Ромелу Лукаку. Бельгиец согласился на соглашение сроком на 3 года с возможностью продления еще на один и зарплату 6,5 миллионов евро в сезон + бонусы.

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Сейчас ведутся переговоры между Наполи и Челси, которому принадлежит Лукаку и который желает от него избавиться. Руководство итальянского клуба предлагает за форварда 25 миллионов евро.

Прошлый сезон 31-летний Ромелу провел в аренде в Роме. На счету футболиста 21 гол и 4 ассиста в 47 матчах во всех турнирах за «волков».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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