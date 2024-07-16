Наполи определился с потенциальной заменой Осимхену

Итальянский Наполи определился с потенциальной заменой Виктору Осимхену, которого сватают в ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "партенопейцы" уже успели согласовать контракт с Ромелу Лукаку. Бельгиец согласился на соглашение сроком на 3 года с возможностью продления еще на один и зарплату 6,5 миллионов евро в сезон + бонусы.

Читай также: Наполи подписал защитника сборной Италии

Сейчас ведутся переговоры между Наполи и Челси, которому принадлежит Лукаку и который желает от него избавиться. Руководство итальянского клуба предлагает за форварда 25 миллионов евро.

Прошлый сезон 31-летний Ромелу провел в аренде в Роме. На счету футболиста 21 гол и 4 ассиста в 47 матчах во всех турнирах за «волков».

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!