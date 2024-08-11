Милан подпишет защитника топ-клуба АПЛ

Итальянский Милан усилит линию защиты.

Как сообщает Николо Скира, Эмерсон Роял станет игроком "россонери". Сумма трансфера составит 15 млн евро.

Читай также: Милан – первый клуб Европы, который ввел политику защиты футболисток на время беременности

Бразилец подпишет контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон и с зарплатой 2.5 млн евро в сезон.

Впрочем, у коллектива Пауло Фонсеки может возникнуть проблема с регистрацией Эмерсона, поскольку, у него нет второго гражданства страны ЕС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!