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Милан подпишет защитника топ-клуба АПЛ

Эмерсон станет игроком "россонери".
Сегодня, 11:39
Эмерсон Роял / Getty Images
Эмерсон Роял / Getty Images

Итальянский Милан усилит линию защиты.

Как сообщает Николо Скира, Эмерсон Роял станет игроком "россонери". Сумма трансфера составит 15 млн евро.

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Бразилец подпишет контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон и с зарплатой 2.5 млн евро в сезон.

Впрочем, у коллектива Пауло Фонсеки может возникнуть проблема с регистрацией Эмерсона, поскольку, у него нет второго гражданства страны ЕС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан тоттенхэм

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