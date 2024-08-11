iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известный рэпер спас итальянский клуб от банкротства

Венеция во многом обязана Дрейку своим возвращением в Серию А.
Сегодня, 15:30
Дрейк / Getty Images
Дрейк / Getty Images

Американская рэпер Дрейк спас Венецию от банкроства, пишет GQ Italia.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Венеция впервые в своей истории вышла в Серию А, однако потратив на трансферном рынке 20 млн евро, клуб оказался в долгах и вылетел из высшего дивизиона.

Перед началом прошлого сезона ситуация лучше не стала, клубу нужно было срочно выплатить 10 млн евро, а также найти еще 30 млн, чтобы продолжить деятельность.

Тогда совладелец Венеции Брэд Кацуяма обратился к своему другу Мэтту Бабелю, бренд-менеджеру рэпера Дрейка, за помощью.

Стороны довольно быстро договорились, Дрэйк дал Венеции денег и клуб сумел снова пробиться в Серию А на будущий сезон. Кроме того, похоже, рэпер решил на этом не заканчивать сотрудничество с итальянским клубом.

В будущем сезоне техническим спонсором Венеции стала Nocta - совместный проект Дрэйка и Nike.

Ранее также сообщалось, что Милан намерен подписать защитника Тоттенхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венеция

Статьи по теме

Рома нанесла 46 ударов по воротам Венеции, однако не смогла победить Рома нанесла 46 ударов по воротам Венеции, однако не смогла победить
Специя - Венеция 1:0 видео гола и обзор матче чемпионата Италии Специя - Венеция 1:0 видео гола и обзор матче чемпионата Италии
Специя с Коваленко одержала минимальную победу над Венецией Специя с Коваленко одержала минимальную победу над Венецией
Коваленко попал в стартовый состав на матч с Венецией Коваленко попал в стартовый состав на матч с Венецией
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:05
С Эвертона снова могут снять очки
Олимпийские игры16:02
Украина определилась, кто понесет государственный флаг на закрытии Олимпиады-2024 в Париже
Европа15:55
Реал может попытаться переманить игрока Манчестер Юнайтед следующим летом
Европа15:36
Борнмут нацелился на еще одного игрока Барселоны
Олимпийские игры15:31
Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился
Европа15:30
Известный рэпер спас итальянский клуб от банкротства
Бокс14:58
"Я устал от этого д*рьма": Тренер Богачука гневно отреагировал на поражение от Ортиса
Украина14:57
Рух разгромил Оболонь с помощью Краснопира
Европа14:49
Тен Хаг поддержал Санчо после поражения в матче за Суперкубок Англии
Бокс14:35
"Легче не будет": Усик рассказал, чего ждет от реванша с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK