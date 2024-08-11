Известный рэпер спас итальянский клуб от банкротства

Венеция во многом обязана Дрейку своим возвращением в Серию А.

Американская рэпер Дрейк спас Венецию от банкроства, пишет GQ Italia.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Венеция впервые в своей истории вышла в Серию А, однако потратив на трансферном рынке 20 млн евро, клуб оказался в долгах и вылетел из высшего дивизиона.

Перед началом прошлого сезона ситуация лучше не стала, клубу нужно было срочно выплатить 10 млн евро, а также найти еще 30 млн, чтобы продолжить деятельность.

Тогда совладелец Венеции Брэд Кацуяма обратился к своему другу Мэтту Бабелю, бренд-менеджеру рэпера Дрейка, за помощью.

Стороны довольно быстро договорились, Дрэйк дал Венеции денег и клуб сумел снова пробиться в Серию А на будущий сезон. Кроме того, похоже, рэпер решил на этом не заканчивать сотрудничество с итальянским клубом.

В будущем сезоне техническим спонсором Венеции стала Nocta - совместный проект Дрэйка и Nike.

Ранее также сообщалось, что Милан намерен подписать защитника Тоттенхэма.

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