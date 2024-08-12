Ювентус ведет переговоры с Миланом по трансферу защитника

Туринцы предлагают довольно сомнительную сделку, которая вполне устраивает самого игрока.

Ювентус и Милан ведут переговоры относительно перехода Пьера Калюлю, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, "старая синьора" предложила годичную аренду за 3 миллиона евро с правом выкупа за 14 миллионов. Сам защитник дал добро на переезд в Турин.

Однако данная формула не нравится "россонери". Клубы продолжают общаться, чтобы решить разногласия.

Сообщается, что следующим предложением может быть аренда с обязательством выкупа при выполнении определенных условий (участие в 60% матчей и/или квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон).

Читай также: Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма

Это должно приблизить стороны к соглашению, так как Милан склоняется к полноценной продаже 24-летнего француза.

В прошедшем сезоне Пьер Калюлю принял участие всего в 11 матчах во всех турнирах, отыграв в сумме 505 минут. Большую часть кампании футболист пропустил из-за травм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!