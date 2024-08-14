Оуэн: Манчестер Юнайтед был одной из первых команд, которую я исключил из числа претендентов на топ-4

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн признался, что не верит в нынешний Манчестер Юнайтед.

Бывший футболист заявил, что по его мнению, манкунианцы не смогут бороться за топ-4 в будущем сезоне, так как тен Хаг не подходящий для них тренер, однако проблема не только в нем.

"Честно говоря, Манчестер Юнайтед был одной из первых команд, которую я исключил из числа претендентов на топ-4. Я удивлен, что они не сменили тренера, когда летом у них были большие перемены. Как я уже говорил, не считаю тен Хага подходящим для этой работы человеком.

Еще одно разочарование – они подписали новичков, но теперь Лени Йоро пропустит первую часть сезона из-за травмы, и это деморализует болельщиков и клуб.

На поле изменений недостаточно для того, чтобы я поверил в изменение ситуации относительно прошлого сезона. МЮ уже два года выступает под руководством тен Хага, и если бы мы могли увидеть какие-либо изменения, это произошло бы в первые 6 или 7 месяцев, но не через два года. Не вижу никаких изменений.

Они продолжают забрасывать игроков деньгами, но они делают это уже 15 лет – ни разу не сработало. Так почему должно сработать сейчас?", - цитирует Оуэна Metro.

Ранее также сообщалось, что МЮ примастривается к форварду сборной Англии.

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