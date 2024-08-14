iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе - в старте на матч с Аталантой, Лунин - в запасе

Килиан дебютирует за Реал.
Сегодня, 20:28
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал объявил состав на матч против Аталанты.

В поединке за Суперкубок УЕФА за «сливочных» дебютирует Килиан Мбаппе. Француз выйдет в старте в трио вместе с Винисиусом и Родриго.

Украинец Андрей Лунин предсказуемо уступил место в рамке ворот мадридцев Тибо Куртуа.

Матч Реал - Аталанта состоится сегодня, 14 июня. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал аталанта Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Анчелотти высказался о готовности Мбаппе сыграть в матче за Суперкубок УЕФА Анчелотти высказался о готовности Мбаппе сыграть в матче за Суперкубок УЕФА
Гасперини поделился мыслями о матче за Суперкубок УЕФА с Реалом Гасперини поделился мыслями о матче за Суперкубок УЕФА с Реалом
Игрок Реала пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы Игрок Реала пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы
Гол+ассист Роналду помог Ан-Насру пройти в финал Суперкубка Саудовской Аравии Гол+ассист Роналду помог Ан-Насру пройти в финал Суперкубка Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Реал - Аталанта в Суперкубке УЕФА и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Другие страны21:35
Гол+ассист Роналду помог Ан-Насру пройти в финал Суперкубка Саудовской Аравии
Европа21:20
Лидер Манчестер Юнайтед официально подписал новый контракт
Европа20:59
Борнмут Забарного нашел замену своему лидеру
Европа20:45
Анчелотти - об интересе к Винисиусу: Ныне на трансферном рынке есть только спекуляции
Европа20:28
Мбаппе - в старте на матч с Аталантой, Лунин - в запасе
Европа20:18
Оуэн: Манчестер Юнайтед был одной из первых команд, которую я исключил из числа претендентов на топ-4
Европа19:59
Челси и МЮ возглавляют гонку за форварда сборной Англии
Европа19:50
Наполи предложил Челси крупную сделку по Осимхену
Европа19:35
Дженоа Малиновского подписала молодого таланта из Арсенала
Европа19:16
Именитый арбитр передумал переезжать на болота
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK