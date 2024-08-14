Мбаппе - в старте на матч с Аталантой, Лунин - в запасе

Мадридский Реал объявил состав на матч против Аталанты.

В поединке за Суперкубок УЕФА за «сливочных» дебютирует Килиан Мбаппе. Француз выйдет в старте в трио вместе с Винисиусом и Родриго.

Украинец Андрей Лунин предсказуемо уступил место в рамке ворот мадридцев Тибо Куртуа.

Матч Реал - Аталанта состоится сегодня, 14 июня. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция .

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