Мбаппе - в старте на матч с Аталантой, Лунин - в запасе
Килиан дебютирует за Реал.
Мадридский Реал объявил состав на матч против Аталанты.
В поединке за Суперкубок УЕФА за «сливочных» дебютирует Килиан Мбаппе. Француз выйдет в старте в трио вместе с Винисиусом и Родриго.
Украинец Андрей Лунин предсказуемо уступил место в рамке ворот мадридцев Тибо Куртуа.
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 14, 2024
🆚 @Atalanta_BC#SuperCup pic.twitter.com/TJevpSPLak
Матч Реал - Аталанта состоится сегодня, 14 июня. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция .
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