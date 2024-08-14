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Футбол

Один из лидеров сборной Хорватии объявил о завершении международной карьеры

Марцело Брозович остановился на отметке в 99 матчей.
Сегодня, 21:52
Марцело Брозович / Getty Images
Марцело Брозович / Getty Images

Хавбек сборной Хорватии и Ан-Насра Марцело Брозович завершил международнуую карьеру.

Об этом сам игрок заявил накануне, а сегодня информацию подтвердили в Хорватском футбольном союзе.

"Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не очень люблю много говорить, поэтому для этого прощального письма хватит лишь одной цифры. 99.

Именно столько раз я имел честь играть за национальную сборную Хорватии по футболу, и с этим числом я завершу свою международную карьеру.

Я чувствую, что с Хорватией я пережил и достиг всего, о чем только мог мечтать, и настало время для новых шагов. 99 матчей", - сказал Брозович.

Ранее также хавбек помог Ан-Насру пробиться в финал Суперкубка Саудовской Аравии.

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