Один из лидеров сборной Хорватии объявил о завершении международной карьеры

Хавбек сборной Хорватии и Ан-Насра Марцело Брозович завершил международнуую карьеру.

Об этом сам игрок заявил накануне, а сегодня информацию подтвердили в Хорватском футбольном союзе.

"Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не очень люблю много говорить, поэтому для этого прощального письма хватит лишь одной цифры. 99.

Именно столько раз я имел честь играть за национальную сборную Хорватии по футболу, и с этим числом я завершу свою международную карьеру.

Я чувствую, что с Хорватией я пережил и достиг всего, о чем только мог мечтать, и настало время для новых шагов. 99 матчей", - сказал Брозович.

Ранее также хавбек помог Ан-Насру пробиться в финал Суперкубка Саудовской Аравии.

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