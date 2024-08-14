Один из лидеров сборной Хорватии объявил о завершении международной карьеры
Хавбек сборной Хорватии и Ан-Насра Марцело Брозович завершил международнуую карьеру.
Об этом сам игрок заявил накануне, а сегодня информацию подтвердили в Хорватском футбольном союзе.
💯 percent of effort, energy, power, and passion! 🥈🥉🥈#HvalaBroz #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/2CAUJp5SwN— HNS (@HNS_CFF) August 14, 2024
"Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не очень люблю много говорить, поэтому для этого прощального письма хватит лишь одной цифры. 99.
Именно столько раз я имел честь играть за национальную сборную Хорватии по футболу, и с этим числом я завершу свою международную карьеру.
Я чувствую, что с Хорватией я пережил и достиг всего, о чем только мог мечтать, и настало время для новых шагов. 99 матчей", - сказал Брозович.
Ранее также хавбек помог Ан-Насру пробиться в финал Суперкубка Саудовской Аравии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!