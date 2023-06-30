iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться

Проблема в трансферной стоимости игрока.
Сегодня, 20:56
Марцело Брозович / Getty Images
Марцело Брозович / Getty Images

Трансфер хавбека Интера Марцело Брозовича в Ан-Наср находится на грани срыва. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Саудовский клуб снизил предложение о трансфере хорвата. Изначально Ан-Наср предложил 23 млн евро, но вскоре понизил до 15 млн евро с учетом бонусов.

Сейчас переговоры в тупике. Сам Брозович так повлиял на переговоры, попросив у клуба выплату за переход в другую команду.

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Марцело Брозович ан-наср

Статьи по теме

Клуб Роналду наконец обзаведется новым главным тренером Клуб Роналду наконец обзаведется новым главным тренером
Деньги важнее: Трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду Деньги важнее: Трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду
У экс-наставника сборной Украины диагностирован рак У экс-наставника сборной Украины диагностирован рак
Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина опустилась на третью строчку
просмотров
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина23:04
У экс-наставника сборной Украины диагностирован рак
Европа22:49
Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала
Европа22:28
Порту интересуется защитником Динамо
Европа22:22
Атлетико хочет усилиться легендой Челси
Европа21:57
Переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался
Европа21:51
Севилья готова распрощаться с лидерами команды ради погашения долгов
Европа21:25
18 треков и фит с Салахом: Нападающий Милана выпустил очередной рэп-альбом
Европа21:20
Челси объявил о подписании сенегальского таланта
Европа20:56
Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться
Европа20:50
Ливерпуль договорился о трансфере лидера РБ Лейпциг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK