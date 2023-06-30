Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться

Трансфер хавбека Интера Марцело Брозовича в Ан-Наср находится на грани срыва. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Саудовский клуб снизил предложение о трансфере хорвата. Изначально Ан-Наср предложил 23 млн евро, но вскоре понизил до 15 млн евро с учетом бонусов.

Сейчас переговоры в тупике. Сам Брозович так повлиял на переговоры, попросив у клуба выплату за переход в другую команду.

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду.