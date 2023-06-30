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Деньги важнее: Трансферная цель Барселоны решила перейти в клуб Роналду

Брозович неплохо заработает за пару лет в Саудовской Аравии.
Сегодня, 00:31
Марцело Брозович / Getty Images
Марцело Брозович / Getty Images

Опорный полузащитник Интера Марцело Брозович продолжит карьеру в Ан-Насре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист принял решение перебраться в клуб из Саудовской Аравии. Стороны уже согласовали трансфер, осталось подписать документы и пройти медосмотр, который назначен на пятницу.

Договор с 30-летним хорватом будет рассчитан до 2026 года. Хорватский игрок получит 100 млн евро за три года.

Отметим, сумма перехода Брозовича в Ан-Наср составит 23 млн евро.

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от щедрого предложения Аль-Хиляля ради карьеры в Европе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Марцело Брозович ан-наср

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