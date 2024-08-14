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Гол+ассист Роналду помог Ан-Насру пройти в финал Суперкубка Саудовской Аравии

«Желто-синие» победили Ат-Таавун
Сегодня, 21:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии Ан-Наср встретился с Ат-Таавуном.

Судьбу противостояния решил перформанс Криштиану Роналду, который отдал ассист на Аймана Яхья, а затем и забил сам. Матч завершился со счетом 2:0.

В финале турнира Ан-Наср встретится с Аль-Хилялем. Матч состоится 17 августа в 21:00.

Ан-Наср - Ат-Таавун 2:0

Голы: Яхья, 8, Роналду, 57

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