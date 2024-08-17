Совладелец Ипсвича ушел с матча из-за концерта - после этого команда пропустила от Ливерпуля дважды

В рамках первого тура Ипсвич дома проиграл Ливерпулю.

Первый поединок "трактористов" в родных стенах в элитном дивизионе не обошелся без звездного присутствия, ведь одним из болельщиков, а с недавних пор и совладельцем клуба является известный английский певец Эд Ширан.

Правда, исполнитель посмотрел только один тайм из-за плотного графика своего концертного тура. Сегодня же он должен дать концерт в столице Сербии, Белграде, поэтому, во время перерыва покинул домашнюю арену Ипсвича Портмен Роуд.

Интересно, что в первом тайме коллектив Кирана МакКенны выглядел достойно, как для номинального аутсайдера матча, а вот после того, как "главная звезда" клуба покинула стадион хозяева "посыпались" и пропустили дважды.

Отметим, что последний концерт Ширана в рамках его текущего тура состоится 8 сентября, и после этого Эд сможет поддерживать родную команду, смотря полные поединки с трибун. "Пропустит" певец, таким образом, лишь еще поединок против Ман Сити в гостях и против Фулхэма дома.

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